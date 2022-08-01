Триматимуть прапор перемоги, але не всі. Сергій Танчинець про втрату друзів під час війни

Війна торкнулася кожного українця. Вона забирає друзів, рідних, близьких людей. Розлучає батьків з дітьми та дружин з чоловіками, але ми все одно переможемо. Для цього кожен українець докладає усіх зусиль: хтось на справжньому, а хтось на інформаційному чи волонтерському фронті.

Так само й українські зірки. Вони захищають Україну, влаштовують благодійні концерти та поширюють інформацію про війну в Україні на весь світ. Український гурт Без обмежень з початку повномасштабного вторгнення постійно підтримує українських військових.

Життя музикантів теж змінила війна. Лідер гурту Сергій Танчинець під час телемарафону розповів, як війна забрала життя його друзів.

— Загинуло багато моїх знайомих, декого я знав багато років. Але є й ті, хто воює із 2014 року і продовжує це робити, — каже Сергій.

Він переконаний, що його друзі триматимуть прапор перемоги в руках, але на війні все одно є втрати.

Артобстріл не обирає — професійний ти військовий чи тільки прийшов, — розповів Сергій.

Також музикант розповів, що його тесть та теща перебували в окупації під Ірпенем. Чоловік намагався переконати їх виїхати, але не зміг.

— Особисто в моїй родині, дякувати Богові, втрат не було, але серед знайомих — величезна кількість, — зізнався музикант.

Українські співаки приєдналися до лав ЗСУ та боронять нас на фронті. Раніше Тарас Тополя розповів про життя на фронті та будні парамедика.

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