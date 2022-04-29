Как получить пенсию на оккупированных территориях — объясняет министр соцполитики Марина Лазебная

Перед людьми, которые по тем или иным причинам остались на временно оккупированных территориях или в горячих точках, встал вопрос: как продолжать получать социальные выплаты, в частности, пенсию. Ведь отделения Пенсионного фонда, Укрпочты и банков там пока не работают.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала в эфире телемарафона о том, как получить пенсию на оккупированных территориях.

Во время войны особенно страдают пенсионеры, привыкшие получать пенсию с доставкой на дом. Однако у Укрпочты пока нет технической возможности довезти соцвыплаты на оккупированные территории.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Как получить пенсию на оккупированной территории

26 апреля в правительстве приняли решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые остались на территориях, которые оккупированные, окруженные или где идут активные боевые действия, вся сумма пенсий будет зачисляться на счета, открытые в Ощадбанке, — отметила Лазебная.

Это будет работать так: Укрпочта проинформирует Пенсионный фонд о том, что она не может доставить и выплатить пенсию в определенных населенных пунктах. Тогда органы власти самостоятельно откроют счет в Ощадбанке, где будет накапливаться пенсия человека. То есть физически ходить никуда не нужно.

Забрать деньги можно будет в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт, налоговый код и договор банковского счета.

Если лицо не хочет получать средства с этого банковского счета, то оно может впоследствии сообщить Укрпочте о таком решении, и та передаст ему пенсию, когда возобновится техническая возможность работать в том регионе.

Если же пенсионер и раньше получал выплаты на банковскую карту, то ему будет ежемесячно приходить пенсия без изменений.

В то же время люди, выехавшие с оккупированной территории, могут получить пенсию тремя способами: через Укрпочту, через Ощадбанк без открытия счета и непосредственно на банковский счет, куда раньше приходила пенсия.

Ранее Марина Лазебная рассказала, кто может претендовать на финансовую помощь от государства, какая сумма этих выплат и какие шаги нужно предпринять, чтобы оформиться как переселенец. Читай больше про социальные выплаты для переселенцев.