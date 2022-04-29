Як отримати пенсію на окупованих територіях — пояснює міністерка соцполітики Марина Лазебна

Перед людьми, які з тих чи інших причин залишилися на тимчасово окупованих територіях або ж у гарячих точках, постало питання: як продовжувати отримувати соціальні виплати, зокрема пенсію. Адже відділення Пенсійного фонду, Укрпошти та банків там поки що не працюють.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розповіла в ефірі телемарафону про те, як отримати пенсію на окупованих територіях.

Під час війни особливо страждають пенсіонери, які звикли отримувати пенсію з доставкою додому. Проте Укрпошта наразі не має технічної можливості довезти соцвиплати на окуповані території.

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Як отримати пенсію на окупованій території

26 квітня в уряді ухвалили рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які залишилися на територіях, які окуповані, оточені чи на яких йдуть активні бойові дії, вся сума пенсій буде зараховуватися на рахунки, відкриті в Ощадбанку, — зазначила Лазебна.

Працюватиме це так: Укрпошта проінформує Пенсійний фонд про те, що вона не може доставити й виплатити пенсію у певних населених пунктах. Тоді органи влади самостійно відкриють рахунок в Ощадбанку, де накопичуватиметься пенсія людини. Тобто фізично йти нікуди не потрібно.

Забрати гроші можна буде в будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт, податковий код і договір банківського рахунку.

Якщо особа не хоче одержувати кошти з цього банківського рахунку, то вона може згодом повідомити Укрпошту про таке рішення, і та передасть їй пенсію, коли відновиться технічна можливість працювати в тому регіоні.

Якщо ж пенсіонер і раніше отримував виплати на банківську картку, то йому щомісячно приходитиме пенсія без змін.

Водночас люди, які виїхали з окупованої території, можуть отримати пенсію трьома способами: через Укрпошту, через Ощадбанк без відкриття рахунку й безпосередньо на банківський рахунок, куди раніше приходила пенсія.

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