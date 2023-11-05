Чтобы исправить, нужно только одно изменение? Жена защитника рассказала, как закон действует против семей погибших добровольцев

В первые дни полномасштабного вторжения тысячи украинцев добровольно встали на защиту государства. Однако за полтора года войны семьи погибших добровольцев до сих пор не получили выплаты от государства.

Это подтверждает в разговоре с журналисткой DW Анной Пшемыской Ирина Машовец — жена погибшего добровольца Сергея Машовца. Мужчина был волонтером, активистом и председателем общественной организации Парк Осокорки.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, Сергей вывез любимую на четвертом месяце беременности и восьмилетнюю дочь. А потом присоединился к добровольческому подразделению отряда территориальной обороны Азов, выполнявшему боевые задания для обороны столицы.

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В марте мужчина женился на любимой официально. Об этом он рассказывал иностранным журналистам 13 марта, а уже на следующий день Сергей погиб.

Мой муж погиб 14 марта 2022 в День украинского добровольца вблизи села Горенка, — рассказывает Ирина.

Это был артобстрел, во время которого в машину мужчину попали. С того момента прошло более полутора лет, но семья защитника так и не получила государственной помощи. Дело в том, что подразделение Сергея вошло в состав Сухопутных войск уже после его гибели, а отметки в военкомате не были поставлены. Жена объясняет, что это значит — ее муж не был правильно мобилизован.

И, как выяснилось, тысячи украинских добровольцев, которые в первые дни полномасштабной войны уберегли наше государство, не могут претендовать ни на статус участника боевых действий, ни на выплаты.

Они одинаково защищали страну, но имеют разную значимость среди законов.

В январе 2023 года Верховная Рада приняла закон, благодаря которому добровольцы могут претендовать на статус участника боевых действий. После этого семьи погибших смогли получить удостоверение членов семей погибших защитников и защитниц серого цвета. Документ дает право на получение выплат. Однако они значительно меньше, чем для официально оформленных защитников: более двух миллионов гривен в противовес 15 миллионам.

Кроме того, семьи добровольцев не могут претендовать на военные пенсии в размере не менее 7800 гривен в месяц на человека.

Юрист правозащитной организации для военных Принцип Анна Пашкина говорит, что это можно очень просто исправить. Следует только внести категорию добровольцев в постановление 168 Кабинета министров от 28 февраля 2022 года.

Относительно добровольцев, что пошли сразу после полномасштабного вторжения, это должно быть обязательно. Тогда люди гибли до того, как готовились все бумаги.

А пока супруга погибшего добровольца Ирина Машовец продолжит отстаивать свои права. Говорит, что делает это как ради двух дочерей, так и других семей павших защитников и защитниц.

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