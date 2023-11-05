Чтобы исправить, нужно только одно изменение? Жена защитника рассказала, как закон действует против семей погибших добровольцев

В первые дни полномасштабного вторжения тысячи украинцев добровольно встали на защиту государства. Однако за полтора года войны семьи погибших добровольцев до сих пор не получили выплаты от государства.
Это подтверждает в разговоре с журналисткой DW Анной Пшемыской Ирина Машовец — жена погибшего добровольца Сергея Машовца. Мужчина был волонтером, активистом и председателем общественной организации Парк Осокорки.
Когда началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, Сергей вывез любимую на четвертом месяце беременности и восьмилетнюю дочь. А потом присоединился к добровольческому подразделению отряда территориальной обороны Азов, выполнявшему боевые задания для обороны столицы.
В марте мужчина женился на любимой официально. Об этом он рассказывал иностранным журналистам 13 марта, а уже на следующий день Сергей погиб.
Мой муж погиб 14 марта 2022 в День украинского добровольца вблизи села Горенка, — рассказывает Ирина.
Мой муж погиб 14 марта 2022 в День украинского добровольца вблизи села Горенка, — рассказывает Ирина.
Это был артобстрел, во время которого в машину мужчину попали. С того момента прошло более полутора лет, но семья защитника так и не получила государственной помощи. Дело в том, что подразделение Сергея вошло в состав Сухопутных войск уже после его гибели, а отметки в военкомате не были поставлены. Жена объясняет, что это значит — ее муж не был правильно мобилизован.
И, как выяснилось, тысячи украинских добровольцев, которые в первые дни полномасштабной войны уберегли наше государство, не могут претендовать ни на статус участника боевых действий, ни на выплаты.
Они одинаково защищали страну, но имеют разную значимость среди законов.
Они одинаково защищали страну, но имеют разную значимость среди законов.
В январе 2023 года Верховная Рада приняла закон, благодаря которому добровольцы могут претендовать на статус участника боевых действий. После этого семьи погибших смогли получить удостоверение членов семей погибших защитников и защитниц серого цвета. Документ дает право на получение выплат. Однако они значительно меньше, чем для официально оформленных защитников: более двух миллионов гривен в противовес 15 миллионам.
Кроме того, семьи добровольцев не могут претендовать на военные пенсии в размере не менее 7800 гривен в месяц на человека.
Юрист правозащитной организации для военных Принцип Анна Пашкина говорит, что это можно очень просто исправить. Следует только внести категорию добровольцев в постановление 168 Кабинета министров от 28 февраля 2022 года.
Относительно добровольцев, что пошли сразу после полномасштабного вторжения, это должно быть обязательно. Тогда люди гибли до того, как готовились все бумаги.
Относительно добровольцев, что пошли сразу после полномасштабного вторжения, это должно быть обязательно. Тогда люди гибли до того, как готовились все бумаги.
А пока супруга погибшего добровольца Ирина Машовец продолжит отстаивать свои права. Говорит, что делает это как ради двух дочерей, так и других семей павших защитников и защитниц.
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