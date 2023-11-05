Щоб виправити, потрібна лише одна зміна? Дружина захисника розповіла, як закон діє проти сімей загиблих добровольців

У перші дні повномасштабного вторгнення тисячі українців добровільно стали на захист держави. Однак за півтора року війни сім’ї загиблих добровольців досі не отримали виплат від держави.

Це підтверджує у розмові з журналісткою DW Анною Пшемиською Ірина Машовець — дружина загиблого добровольця Сергія Машовця. Чоловік був волонтером, активістом та головою громадської організації Парк Осокорки.

Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ на територію України, Сергій вивіз кохану, яка була на четвертому місяці вагітності, і восьмирічну доньку. А потім пішов долучився до добровольчого підрозділу загону територіальної оборони Азов, який виконував бойові завдання для оборони столиці.

Зараз також дивляться

У березні чоловік одружився з коханою офіційно. Про це він розповідав іноземним журналістам 13 березня, а вже наступного дня Сергій загинув.

Мій чоловік загинув 14 березня 2022 року у День українського добровольця поблизу села Горенка, — розповідає Ірина.

Це був артобстріл, під час якого у машину чоловіка влучили. З того моменту минуло вже понад півтора року, але родина захисника так і не отримала державної допомоги. Річ у тім, що підрозділ Сергія увійшов до складу Сухопутних військ вже після його загибелі, а відмітки у військкоматі не були поставлені. Дружина пояснює, що це означає — її чоловік не був правильно мобілізований.

І як з’ясувалось, тисячі українських добровольців, які у перші дні повномасштабної війни вберегли нашу державу, не можуть претендувати ані на статус учасника бойових дій, ані на виплати.

Вони однаково захищали країну, але мають тепер різну вагу серед законів.

У січні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, завдяки якому добровольці можуть претендувати на статус учасника бойових дій. Тож після цього родини загиблих змогли отримати посвідчення членів родин загиблих захисників і захисниць сірого кольору. Цей документ дає право на отримання виплат. Однак вони значно менші, ніж для офіційно оформлених захисників: понад два мільйони гривень на противагу 15 мільйонам.

Крім того, родини добровольців не можуть претендувати на військові пенсії у розмірі щонайменше 7800 гривень на місяць на людину.

Юристка правозахисної організації для військових Принцип Анна Пашкіна говорить, що це можна дуже просто виправити. Потрібно лише внести категорію добровольців до постанови 168 Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року.

Щодо добровольців, які пішли відразу після повномасштабного вторгнення, це має бути обов’язково. Тоді люди гинули до того, як готувалися всі папери.

А поки дружина загиблого добровольця Ірина Машовець продовжить відстоювати свої права. Говорить, що робить це як заради двох доньок, так і інших родин полеглих захисників та захисниць.

Добровільно рятують життя попри небезпеку й представники інших професій. Читай історію пожежників-добровольців, які вражають сміливістю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.