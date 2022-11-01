Инновационные медицинские изобретения и новейшее вооружение: какие проекты презентовали на фестивале Sikorsky Challenge

В этом году фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge собрал более полутысячи лучших изобретателей со всей Украины и из-за границы.

Каждый год фестиваль продвигает уникальные технические изобретения, чтобы о них узнавал мир. Более того, это место, где авторы, как правило, находят своего инвестора для широкого производства своих стартапов.

А это проекты для ІТ-сферы, энергетики, медицины и промышленности. Из-за полномасштабной войны наибольшее количество разработок были направлены на оборону страны.

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Одна из разработок — квадроцикл, который создали, чтобы удобно и очень тихо перевозить боекомплекты. Но стоит раскрыть багажник, и это уже транспорт для раненых. Главная его особенность — быстрая зарядка и длинный пробег, рассказывает разработчик Максим Гус.

Также больше всего наград фестиваля собрала медицинская разработка под названием Резектор мениска. Этот инновационный хирургический инструмент с помощью радиочастот помогает без лишних травм оперировать коленный сустав. Инструмент разработал молодой врач-ортопед Богдан Грищук.

Организаторы отмечают — чем больше изобретателей найдут на фестивале своих инвесторов, тем быстрее их изобретения будут приближать победу и восстановление Украины. А ведь военные разработки предыдущих победителей давно стоят на вооружении наших защитников.

Примечательно, что победившие в прошлые годы беспилотники и спутники уже служат украинским военным.

Компания UkrSpecSystems также разработала новый беспилотник Шарк. Это полностью украинский аппарат, который может решать все основные задачи разведки, наблюдения и корректировки огня. Читай, что известно о беспилотнике Шарк.

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