Lifestyle

Инновационные медицинские изобретения и новейшее вооружение: какие проекты презентовали на фестивале Sikorsky Challenge

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 01 ноября 2022, 20:00

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Sikorsky Challenge

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