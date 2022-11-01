Lifestyle

Інноваційні медичні винаходи та новітнє озброєння: які проекти презентували на фестивалі Sikorsky Challenge

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 01 Листопада 2022, 20:00

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Sikorsky Challenge

Інноваційні медичні винаходи та новітнє озброєння: які проекти презентували на фестивалі Sikorsky Challenge
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