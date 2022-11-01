Інноваційні медичні винаходи та новітнє озброєння: які проекти презентували на фестивалі Sikorsky Challenge

Цьогоріч фестиваль інноваційних проектів Sikorsky Challenge зібрав понад півтисячі найкращих винахідників зі всієї України та з-закордону.

Щороку фестиваль промотує унікальні технічні винаходи, аби про них дізнавався світ. Ба більше, це місце, де автори як правило знаходять свого інвестора для широкого виробництва своїх стартапів.

А це проекти для ІТ-сфери, енергетики, медицини та промисловості. Через повномасштабну війну найбільше розробок були спрямовані на оборону країни.

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Одна з розробок — квадроцикл, який створили, щоб зручно та дуже тихо перевозити боєкомплекти. Та варто розкрити багажник — і це вже транспорт для поранених. Головна його особливість — швидка зарядка та довгий пробіг, розповідає розробник Максим Гус.

Також чи не найбільше відзнак фестивалю зібрала медична розробка під назвою Резектор меніска. Цей інноваційний хірургічний інструмент за допомогою радіочастот допомагає без зайвих травмувань оперувати колінний суглоб. Інструмент розробив молодий лікар-ортопед Богдан Грищук.

Організатори наголошують — щобільше винахідників знайдуть на фестивалі своїх інвесторів, то швидше їхні винаходи наближатимуть перемогу та відбудову України. Адже військові розробки попередніх переможців давно стоять на озброєнні наших захисників.

Примітно, що безпілотники та супутники, які перемагали в минулі роки, вже слугують українським військовим.

Компанія UkrSpecSystems також розробила новий безпілотник Шарк. Це повністю український апарат, який може розв’язувати всі основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню. Читай, що відомо про безпілотник Шарк.

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