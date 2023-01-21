Актуальная карта боевых действий в Украине 21 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы — такие разные и в то же время единые, как один организм. Нас могут разделять физически километры на карте боевых действий и объединять миллиметры написанных и хорошо известных каждому слов: “Боритесь — поборете”.
За время полномасштабной войны мы обогатили свою копилку памятных высказываний. Автором самых трогательных слов мог стать кто-либо: президент, защитник, поэт, шахтер, художник, тракторист.
Но к важнейшей фразе в этом веке: “Мы победили”, — нам еще предстоит неоднократно себе повторить: “Сам стой и держи на себе кого сможешь”.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессорки:
Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским национальным руководством. Такая деятельность может создать условия для российского нападения на Украину с Белоруссии, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским национальным руководством. Такая деятельность может создать условия для российского нападения на Украину с Белоруссии, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
В то же время, эксперты отмечают, что новое нападение России на Украину со стороны Беларуси в начале 2023 года выглядит менее вероятным, учитывая нынешнюю военную активность России в Беларуси. Однако нападение со стороны Беларуси в конце 2023 года выглядит более правдоподобным.
Кроме того, Кремль продолжает фальшиво распространять нарратив об эскалации войны, если Украина получит оружие.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары по гражданским объектам и домам мирного населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
В течение суток противник нанес два ракетных по гражданской инфраструктуре города Краматорска и 12 авиационных ударов. Также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.
Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной остаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено.
Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфине Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Залиезное и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и три по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения и состав боеприпасов оккупантов.
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Фото: Getty Images