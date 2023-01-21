Актуальная карта боевых действий в Украине 21 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы — такие разные и в то же время единые, как один организм. Нас могут разделять физически километры на карте боевых действий и объединять миллиметры написанных и хорошо известных каждому слов: “Боритесь — поборете”.

За время полномасштабной войны мы обогатили свою копилку памятных высказываний. Автором самых трогательных слов мог стать кто-либо: президент, защитник, поэт, шахтер, художник, тракторист.

Но к важнейшей фразе в этом веке: “Мы победили”, — нам еще предстоит неоднократно себе повторить: “Сам стой и держи на себе кого сможешь”.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессорки:

Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским национальным руководством. Такая деятельность может создать условия для российского нападения на Украину с Белоруссии, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.

В то же время, эксперты отмечают, что новое нападение России на Украину со стороны Беларуси в начале 2023 года выглядит менее вероятным, учитывая нынешнюю военную активность России в Беларуси. Однако нападение со стороны Беларуси в конце 2023 года выглядит более правдоподобным.

Кроме того, Кремль продолжает фальшиво распространять нарратив об эскалации войны, если Украина получит оружие.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары по гражданским объектам и домам мирного населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

В течение суток противник нанес два ракетных по гражданской инфраструктуре города Краматорска и 12 авиационных ударов. Также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной остаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено.

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфине Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Залиезное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и три по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения и состав боеприпасов оккупантов.

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Фото: Getty Images