Без благ цивилизации и на грани гуманитарного кризиса: как выживает Гуляйполе

Российские террористы жестоко обстреливают Гуляйполе, что фактически на линии фронта.

Используют все возможные способы поражения: Грады, Ураганы, САУ, вертолеты, заходят танки работающие. За сутки у нас бывает более 230–250 прилетов, — рассказывает начальник Гуляйпольского отделения полиции Александр Гордиенко.

Под бомбами еще остаются мирные люди, пытающиеся выжить без элементарных выгод. В Гуляйпольском районе сейчас остаются почти 2500 жителей, находящихся на грани гуманитарного кризиса. Но он, очевидно, пройдет, как только наши воины одержат победу.

Раны не успевают заживать. Как живет измученный Бахмут сегодня, смотри в нашем материале.

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