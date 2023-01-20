Без благ цивілізації та на межі гуманітарної кризи: як виживає Гуляйполе

Російські терористи рясно гатять по Гуляйполю, що фактично на лінії фронту.

Використовують усі можливі засоби ураження: Гради, Урагани, САУ, вертольоти, заходять танки працюють. За добу у нас буває понад 230–250 прильотів, — розповідає начальник Гуляйпільського відділення поліції Олександр Гордієнко.

Під бомбами ще лишаються мирні люди, які намагаються вижити без елементарних вигод. У Гуляйпільському районі нині лишаються майже 2500 жителів, які на межі гуманітарної кризи. Але вони певні: усе це мине, щойно наші військові здобудуть перемогу.

Рани не встигають загоюватись. Як живе понівечений Бахмут сьогодні, дивись у нашому матеріалі.

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