Актуальная карта боевых действий в Украине 24 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Когда внезапно мир перестает существовать, а вокруг только одна тьма, тогда попробуй заглянуть внутрь себя и обрести свет души. Именно он становится двигателем и освещает путь нашим воинам на карте боевых действий.
И даже если плохо видно, где находится цель, сложно понять, насколько она далеко, все равно продолжай идти. Так ты сможешь запустить ход событий и подарить жизни новый луч надежды.
Так что с памятью о тех, кто сделал это утро для нас возможным, и с мыслью о том, как мы можем сохранить завтра для следующих поколений, мы идем в новый день. И когда-то он обязательно станет нашим — днем победы.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:
Путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, что еще больше свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.
Путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, что еще больше свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.
Эксперты отмечают, что риторика Путина является частью текущей российской информационной операции, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства.
Кроме того, РФ ужесточает существующую информационную операцию, направленную на уменьшение помощи Запада в сфере безопасности для Украины. В то же время Путин продолжает снимать с себя ответственность за ведение продолжительной войны в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, в течение суток противник нанес один ракетный, четыре авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг увеличил объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.
На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки Харьковской области.
На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы четырнадцати населенных пунктов. В частности, это — Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синьковка в Харьковской области и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.
На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огненное поражение по районам Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огненное поражение по районам Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы двадцати двух населенных пунктов. Среди них — Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Зализное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спорного и Белогоровки.
На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских граждан, проживающих вдоль правого берега реки Днепр.
Обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов. В частности, это — Зализничное, Чаривное, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав в Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.
Украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два состава боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.
Российские войска, отступая, уничтожают критическую инфраструктуру городов. В то же время, тыловые области Украины остаются гостеприимными для украинцев. Читай, почему местные власти Херсона призывают людей эвакуироваться.
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