Актуальная карта боевых действий в Украине 24 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Когда внезапно мир перестает существовать, а вокруг только одна тьма, тогда попробуй заглянуть внутрь себя и обрести свет души. Именно он становится двигателем и освещает путь нашим воинам на карте боевых действий.

И даже если плохо видно, где находится цель, сложно понять, насколько она далеко, все равно продолжай идти. Так ты сможешь запустить ход событий и подарить жизни новый луч надежды.

Так что с памятью о тех, кто сделал это утро для нас возможным, и с мыслью о том, как мы можем сохранить завтра для следующих поколений, мы идем в новый день. И когда-то он обязательно станет нашим — днем победы.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:

Путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, что еще больше свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.

Эксперты отмечают, что риторика Путина является частью текущей российской информационной операции, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства.

Кроме того, РФ ужесточает существующую информационную операцию, направленную на уменьшение помощи Запада в сфере безопасности для Украины. В то же время Путин продолжает снимать с себя ответственность за ведение продолжительной войны в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, в течение суток противник нанес один ракетный, четыре авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг увеличил объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двуречная и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы четырнадцати населенных пунктов. В частности, это — Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синьковка в Харьковской области и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огненное поражение по районам Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы двадцати двух населенных пунктов. Среди них — Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Зализное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спорного и Белогоровки.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских граждан, проживающих вдоль правого берега реки Днепр.

Обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов. В частности, это — Зализничное, Чаривное, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав в Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.

Украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два состава боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

Российские войска, отступая, уничтожают критическую инфраструктуру городов. В то же время, тыловые области Украины остаются гостеприимными для украинцев. Читай, почему местные власти Херсона призывают людей эвакуироваться.

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