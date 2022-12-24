Актуальна карта бойових дій в Україні 24 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Коли раптово світ перестає існувати, а навколо лише одна темрява, тоді спробуй зазирнути всередину себе та знайти світло душі. Саме воно стає рушієм та освітлює шлях нашим воїнам на карті бойових дій.

І навіть якщо погано видно, де знаходиться мета, та складно зрозуміти, наскільки вона далеко, все одно продовжуй йти. Так ти зможеш запустити хід подій та подарувати життю новий промінь надії.

Тож з пам’яттю про тих, хто зробив цей ранок для нас можливим, та з думкою про те, як ми можемо зберегти завтра для наступних поколінь, ми йдемо у новий день. І коли він обов’язково стане нашим — днем перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику країни-агресорки:

Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до рівноправного та суверенного партнера, що ще більше свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

Експерти зазначають, що риторика Путіна є частиною поточної російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.

Крім того, РФ посилює існуючу інформаційну операцію, спрямовану на зменшення допомоги Заходу у сфері безпеки для України. Водночас Путін продовжує знімати з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території Білорусі польовий шпиталь.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них — Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема це — Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них — Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро.

Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів. Зокрема це — Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

Українська авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

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