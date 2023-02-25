Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 25 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 февраля 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:10:07
Рішення, які врятували життя: хроніка боїв за аеродром Гостомель
Решения, которые спасли сотни тысяч жизней. Хроника боев за аэродром Гостомель
0:28:03
Як працює поліція України на деокупованих територіях
Мы всех их знаем — Игорь Клименко о коллаборантах и работе полиции на освобожденных территориях
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