Актуальная карта боевых действий в Украине 25 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Мы уже год наблюдаем развитие событий на карте боевых действий. Простые линии и буквы, обозначающие названия населенных пунктов, теперь приобрели новые значения.

Сегодня мы не смотрим на какой-то город или село как на далекий, незнакомый и чужой. Каждый из населённых пунктов стал нам родным. Вот там был брат, а где-то в другом — погиб родной человек…

Таких историй множество. Однако мы не должны дать им власть над собой, а, наоборот, получить из них новые силы, чтобы те, кто не сможет увидеть победу Украины своими глазами, смогли бы гордиться каждым и каждой из нас.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают вести наземные атаки вблизи Сватового и Кременной Луганской области, а также вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.

Представитель объединенного прессцентра обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский отметил, что российские войска усилили активность на Авдеевском и Угледарском направлениях.

Российские войска наступают ударными группами численностью 10-15 человек и механизированными подразделениями неопределенных эшелонов, вероятно, уровня батальона или ниже.

Вероятно, это означает, что российские войска используют штурмовые группы размером примерно в отряд при поддержке механизированных ротных подразделений.

Также Алексей Дмитрашковский добавил, что в последнее время российские войска усилили свою активность в районе Угледара. Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские силы, возможно, готовятся к очередному наступлению на Угледар.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия РФ сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

В течение суток противник нанес 18 авиационных ударов, из них четыре — баражирующих боеприпасов типа Ланцет. Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения РФ ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Елино и Леоновка Черниговской области, Искриковщина, Волфин, Запсилье и Мирополье Сумской области. А также подверг огневому влиянию 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Лемищиное, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населённых пунктов Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

Враг совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов. Среди них Гряниковка, Купянск, Берестовое Харьковской области и Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Василоьевка, Берховка и Зализнянское.

Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись 15 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка — успеха не было. Артиллерийские обстрелы зафиксированы около 16 населенных пунктов. В частности, это Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 27 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр, включая Дудчаны, Берислав, Веселое, Тягинку, Антоновку и Херсон.

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и один БПЛА Ланцет.

Но кроме побед на поле боя важна также поддержка западных партнеров. Читай, что входит в новый пакет военной помощи на $2 млрд от США.

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