Актуальна карта бойових дій в Україні 25 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ми вже рік спостерігаємо за розвитком подій на карті бойових дій. Прості лінії та букви, що позначають назви населених пунктів, тепер набули нових значень.

Сьогодні ми не дивимось на якесь місто чи село як на далеке, незнайоме та чуже. Кожен із населених пунктів став нам рідний. Ось там був брат, а десь в іншому — загинула рідна людина…

Таких історій просто прірва. Однак ми не маємо дати їй владу над собою, а, навпаки, дістати з неї нові сили, аби ті, хто не зможе побачити перемогу України на власні очі, змогли б пишатись кожним та кожною з нас.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують вести наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної Луганської області, а також навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.

Речник об’єднаного пресцентру оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський зазначив, що російські війська посилили активність на Авдіївському та Вугледарському напрямках.

Російські війська наступають ударними групами чисельністю 10-15 осіб і механізованими підрозділами невизначених ешелонів, ймовірно, рівня батальйону або нижче.

Ймовірно, це означає, що російські війська використовують штурмові групи розміром приблизно в загін за підтримки ротних механізованих підрозділів.

Також Олексій Дмитрашківський додав, що останнім часом російські війська посилили свою активність у районі Вугледара. А Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські сили, можливо, готуються до чергового наступу на Вугледар.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них чотири — баражуючими боєприпасами типу Ланцет. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання РФ ракетних ударів залишається значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області, Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області. А також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

Ворог здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Серед яких Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське.

Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка — успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони України знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та один БПЛА Ланцет.

Та окрім перемог на полі бою, важлива також підтримка західних партнерів. Читай, що входить у новий пакет військової допомоги на $2 млрд від США.

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