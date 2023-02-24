США оголосили про новий пакет військової допомоги на $2 млрд: що в нього входить

Без армії наша земля не здобуде перемоги. Проте важливою також є зброя, яку Україні передають західні партнери. На річницю повномасштабного вторгнення США оголосили про ще один воєнний пакет допомоги.

Раніше про нього говорив очільник Штатів Джо Байден під час свого візиту до Києва.

Що відомо про новий пакет допомоги від США — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Нова військова допомога від США: що входить

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $2 млрд. До нього ввійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

додаткові 155-мм артилерійські снаряди;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотники CyberLux K8; Switchblade 600, Altius-600 та Jump 20;

обладнання для виявлення БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

захищене допоміжне обладнання зв’язку;

фінансування навчання та технічного обслуговування.

Як зазначили у Білому домі, новий пакет допомоги для безпеки України містить кілька нових безпілотних авіаційних систем, обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам для посилення протиповітряної оборони України.

Також у пакеті передбачена допомога у захисті її людей, а також обладнання для виявлення радіоелектронної боротьби для зміцнення здатності України відбивати російську агресію.

— Сьогодні Міністерство оборони США оголошує про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами хоробрих захисників України та посилити протиповітряну оборону України, — йдеться у повідомленні.

Цей пакет на загальну суму $2 мільярди надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) у рамках нашої прихильності до довгострокової безпеки України.

Україну продовжують підтримувати на світовому рівні більшість країн Європи, Азії. Про результати голосування за резолюцію до РФ — читай в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!