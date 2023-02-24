США объявили о новом пакете военной помощи на $2 млрд: что в него входит

Без армии наша земля не одержит победу. Однако важно также и оружие, которое Украине передают западные партнеры. На годовщину полномасштабного вторжения США объявили о еще одном пакете военной помощи.

Ранее о нем говорил глава Штатов Джо Байден во время своего визита в Киев.

Что известно о новом пакете помощи от США — читай в материале.

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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $2 млрд. В него войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

беспилотники CyberLux K8; Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;

оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

защищенное вспомогательное оборудование связи;

финансирование обучения и технического обслуживания.

Как отметили в Белом доме, новый пакет помощи для безопасности Украины содержит несколько новых беспилотных авиационных систем, оборудования для противодействия беспилотным авиационным системам для усиления противовоздушной обороны Украины.

Также в пакете предусмотрена помощь для защиты простых жителей, а также оборудование для обнаружения радиоэлектронной борьбы для усиления способностей Украины отбивать российскую агрессию.

— Сегодня Министерство обороны США объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить стабильную поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и усилить противовоздушную оборону Украины, — говорится в сообщении.

Этот пакет на общую сумму $2 миллиарда предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины.

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