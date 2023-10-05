Карта боевых действий 5 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 5 октября 2023 года традиционно претерпевает изменения и обновления, чтобы войска могли координировать свои действия на поле боя.

Но интересует она не только военных, но и обычных гражданских, ведь понимать, что происходит на фронте, — необходимость военного времени.

Карта не только помогает узнать, как передвигаются украинские защитники, но и следить за отметкой, где находится именно твой родной защитник или защитница. И ежедневно в этом помогает Генштаб ВСУ, публикующий информацию о местах, где ведутся бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 5 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области, Сорокино, Прогрес, Степок Сумской области, Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили пять атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отразили восемь атак врага в районе Марьинки Донецкой области, шесть атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем окупантов находилось около десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Роботиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Роботино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десять артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

Также раньше мы рассказывали о спецоперациях в Крыму украинских спецназовцев.

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