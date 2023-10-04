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Высадились, нанесли урон, отошли. ГУР сообщило детали спецоперации в Крыму украинских спецназовцев

Виктория Мельник, редактор сайта 04 октября 2023, 16:45
Крым

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