Высадились, нанесли урон, отошли. ГУР сообщило детали спецоперации в Крыму украинских спецназовцев

Российские оккупанты думали, что смогут победить свободный и непокоренный народ за несколько дней. Они хотели гулять по украинскому Киеву и уничтожать нас только по факту национальности. Однако даже не заметили, как украинские спецназовцы высадились во временно оккупированном Крыму.

О спецоперации и бое с врагом сообщило Главное управление разведки МО Украины в своем официальном Telegram.

Детальнее о высадке украинских спецназовцев в Крыму, рассказываем дальше.

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Высадка украинских спецназовцев в Крыму

4 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что украинские спецназовцы высадились на территории временного оккупированного Крыма и атаковали врага.

Спецназовцы Стугны и Братства в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам! — говорится в сообщении.

Также известно, что после выполнения задания украинцы отошли.

— Произошло сражение с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же несоразмерны российским, — в комментарии УП сообщил Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

ГУР показало видео, на кадрах которого видно, как происходила историческая спецоперация.

Крым вернется в состав Украины, поэтому нам следует уже готовиться к его реинтеграции в украинское информационное пространство. Как это правильно делать, мы рассказывали раньше.

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