Висадилися, завдали втрат, відійшли. ГУР повідомило деталі спецоперації в Криму українських спецпризначенців

Російські окупанти думали, що зможуть перемогти вільний та нескорений народ за кілька днів. Вони хотіли гуляти українським Києвом та нищити нас лише за фактом національності. Однак навіть незчулися, як українські спецпризначенці висадилися в тимчасово окупованому Криму.

Про спецоперацію та бій з ворогом повідомило Головне управління розвідки МО України у своєму офіційному Telegram.

Детальніше про висадку українських спецпризначенців у Криму, розповідаємо далі.

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Висадка українських спецпризначенців в Криму

4 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що українські спецпризначенці висадилися на території тимчасового окупованого Криму й атакували ворога.

Спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що після виконання завдання українці відійшли.

— Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених з особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими, — у коментарі УП повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

ГУР показало відео, на кадрах якого видно, як відбувалася історична спецоперація.

Крим повернеться до складу України, тож нам варто вже готуватися до його реінтеграції в український інформаційний простір. Як це правильно робити, ми розповідали раніше.

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