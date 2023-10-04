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Висадилися, завдали втрат, відійшли. ГУР повідомило деталі спецоперації в Криму українських спецпризначенців

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 16:45
Крим

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