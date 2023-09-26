Необхідно відселитися подалі від військових об’єктів! До чого готуватися людям у Криму — розповідає Таміла Ташева

Українська сторона радить цивільним відселятися від військових об’єктів РФ в окупованому Криму, бо туди прилітатиме.

Люди виїжджають з Криму на територію України. Кримчани вступають до лав ЗСУ, студенти переводяться до українських ВНЗ. Але це не масове явище.

Окупаційна влада Криму замовчує “бавовну”, а от адміністрація Севастополя вимушена визнавати правду. Люди масово скаржаться на захаращені укриття.

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— Яку б пораду ви дали людям в Криму, зокрема росіянам та колаборантам?

— Рекомендації людям в Криму, зокрема росіянам, почали надавати ще у 2022 році, з моменту початку бойових дій. Таміла Ташева радить відселитися подалі від військових об’єктів, які можуть стати цілями для атак української армії.

Я насправді не говорю про те, що наші всі громадяни мають виїхати з території півострова. Мають бути в тому числі люди, які зустрічатимуть наших громадян; мають бути ті, хто буде здійснювати певний такий партизанський спротив на території півострова, — каже Ташева.

Постійна представниця президента в АР Крим каже, що Україна не буде атакувати цивільні об’єкти, але військові об’єкти є пріоритетними цілями, зокрема такі важливі, як Керченський міст.

— Чи збільшилася кількість тих, хто виїздить з Криму на тлі регулярних атак по військових об’єктах та чи повертаються вони в Україну?

— Щодо повернення громадян на підконтрольну Україні територію, повертаються, — каже Таміла Ташева.

— Деякі з них, приєднуються до Збройних Сил України. Також до нас звертаються громадяни за допомогою оформлення українських паспортів. Наприклад, діти-випускники українських шкіл, які вступають до ВНЗ України, чи студенти перших-других курсів намагаються перевестися на навчання до українських університетів. І це попри те, що триває повномасштабна війна, йдуть обстріли цивільних міст України, все одно люди їдуть.

І хоча шлях виїзду з Криму складний, оскільки потрібно проїхати через територію Росії, Білорусі та інших країн і лише потім дістатися України, багато людей все ж таки вирішують його пройти.

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Щодо російських громадян, деякі з них також виїжджають з півострова. Але не було зафіксовано значного зростання кількості виїжджаючих на тлі атак України по військових об’єктах Криму.

Щодо Керченського мосту, окупаційна адміністрація обмежує ним проїзд. Також він здебільшого не працює. Важка техніка та машини із вибухонебезпечними речовинами не можуть проїхати мостом.

Саме тому ми припускаємо, що через це у Криму спостерігається брак палива на заправних станціях. Тому є певні обмеження, і, звісно, люди відчувають це на собі.

— Як окупаційний режим реагує на повітряні атаки?

— Окупаційний режим АР Крим намагається уникати коментарів. Водночас у Севастополі намагаються хоч якось, але коментувати ситуацію для місцевого населення. Оскільки перший час коли вони мовчали, це викликало обурення серед місцевого населення.

Велике обурення місцевого населення викликає і стан об’єктів цивільного захисту. Місцеві жителі скаржаться на дуже поганий стан укриттів. Ташева каже, що вони намагаються фіксувати ці скарги.

Окупаційні адміністрації не можуть адекватно захистити цивільне населення, реакції нормальної немає.

І замість того, щоб вдосконалювати об’єкти цивільного захисту, вони намагаються замовчувати та ігнорувати проблему.

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