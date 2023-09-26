Україна

Необхідно відселитися подалі від військових об’єктів! До чого готуватися людям у Криму — розповідає Таміла Ташева

Діана Просяник, редакторка сайту 26 Вересня 2023, 14:00

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