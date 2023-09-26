Необходимо отселиться подальше от военных объектов! К чему готовиться людям в Крыму — рассказывает Тамила Ташева

Украинская сторона советует гражданским отселяться от военных объектов РФ в оккупированном Крыму, потому что туда будет прилетать.

Люди выезжают из Крыма на территорию Украины. Крымчане вступают в ряды ВСУ, студенты переводятся в украинские вузы. Но это не массовое явление.

Оккупационные власти Крыма замалчивают “бавовну”, а вот администрация Севастополя вынуждена признать правду. Люди массово жалуются на ужасное состояние укрытий.

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— Какой совет вы дали бы людям в Крыму, в том числе россиянам и коллаборационистам?

— Рекомендации людям в Крыму, в том числе россиянам, начали давать еще в 2022 году, с момента начала боевых действий. Тамила Ташева советует отселиться подальше от военных объектов, которые могут стать целями для атак украинской армии.

Я на самом деле не говорю о том, что наши все граждане должны выехать с территории полуострова.

Должны быть, в том числе, люди, которые будут встречать наших граждан, должны быть те, кто будут осуществлять определенное такое партизанское сопротивление на территории полуострова, — говорит Ташева.

Постоянный представитель президента в АР Крым говорит, что Украина не будет атаковать гражданские объекты, но военные объекты являются приоритетными целями, в том числе такие важные, как Керченский мост.

— Увеличилось ли количество тех, кто выезжает из Крыма на фоне регулярных атак по военным объектам и возвращаются ли они в Украину?

— Касательно возвращения граждан на подконтрольную Украине территорию, возвращаются, — говорит Тамила Ташева.

— Некоторые из них присоединяются к Вооруженным Силам Украины. Также к нам обращаются граждане за помощью в оформлении украинских паспортов. Например, дети-выпускники украинских школ, которые поступают в вузы Украины, или студенты первых-вторых курсов пытаются перевестись на обучение в украинские университеты. И это несмотря на то, что продолжается полномасштабная война, идут обстрелы мирных городов Украины, все равно люди едут.

И хотя путь выезда из Крыма сложный, поскольку нужно проехать через территорию России, Беларуси и других стран и только потом добраться до Украины, многие люди все же решают его пройти.

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Что касается российских граждан, некоторые из них также выезжают с полуострова. Но не было зафиксировано значительного роста количества выезжающих на фоне атак Украины по военным объектам Крыма.

Что касается Керченского моста, оккупационная администрация ограничивает по нему проезд. Также он в основном не работает. Тяжелая техника и машины со взрывоопасными веществами не могут проехать по мосту.

Именно поэтому мы предполагаем, в Крыму наблюдается нехватка топлива на заправочных станциях. Поэтому есть определенные ограничения, и конечно, люди чувствуют это на себе.

— Как оккупационный режим реагирует на воздушные атаки?

— Оккупационный режим АР Крым пытается избегать комментариев. В то же время в Севастополе пытаются хоть как-то, но комментировать ситуацию для местного населения. Поскольку первое время, когда они молчали, это вызвало возмущение среди местного населения.

Большое возмущение местного населения вызывает и состояние объектов гражданской защиты. Местные жители жалуются на очень плохое состояние укрытий. Ташева говорит, что они пытаются фиксировать эти жалобы.

Оккупационные администрации не могут адекватно защитить гражданское население, реакции нормальной нет.

И вместо того, чтобы совершенствовать объекты гражданской защиты, они пытаются замалчивать и игнорировать проблему.

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