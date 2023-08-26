Подготовка детей к взрослой жизни: как работает лагерь полового воспитания фонда Елены Пинчук и Dialog Hub

Сексуальное воспитание — это тема, которая вызывает множество дискуссий. Но есть железный аргумент — безопасность ребенка. Если вовремя рассказать о собственных границах, последствиях незащищенных связей, то можно предотвратить критические ситуации, такие как болезни, сексуальное насилие и прочее.

Итак, команда благотворительного фонда Елены Пинчук и образовательного пространства Dialog Hub в очередной раз проводит лагерь для детей, в котором они в игровой форме изучают правила безопасной и полноценной жизни.

В лагере дети находятся с утра и до вечера семь дней подряд. Программа насыщенная и интересная: лекции, встречи, английский и даже обучение по тактической медицине.

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Весь день дети находятся на территории Dialog Hub, их кормят обедами и перекусами. А в программе серьезные темы чередуются с просмотром фильмов на английском.

Но главное — дети учатся правильно воспринимать свое тело и узнают, как сохранить физическое и ментальное здоровье.

Случаи насилия, нежелательной беременности, заболевания — случаются именно от отсутствия сексуальной культуры и образования. Поэтому нужно это принимать как часть жизни и строить эту культуру с детства.

— И когда ребенок достигнет возраста начала сексуальной жизни, он будет знать о правилах безопасного поведения, своих собственных границах и желаниях, — говорит директор фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Половое воспитание в Украине пока на достаточно низком уровне. Ведь родители не всегда знают, как поговорить с ребенком на тему секса. А в школе тоже не уделяют внимание таким беседам. Поэтому читай, как и когда говорить с ребенком о половом воспитании.

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