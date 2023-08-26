Підготовка дітей до дорослого життя: як працює табір статевого виховання фонду Олени Пінчук та Dialog Hub

Сексуальне виховання — це тема, яка викликає безліч дискусій. Але є залізний аргумент — безпека дитини. Якщо вчасно розказати про власні кордони, наслідки незахищених зв’язків, то можна запобігти критичним ситуаціям, таким як хвороби, сексуальне насильство та інше.

Отже, команда благодійного фонду Олени Пінчук та освітнього простору Dialog Hub уже вкотре проводить табір для дітей, в якому вони в ігровій формі вивчають правила безпечного та повноцінного життя.

У таборі діти знаходяться зранку й до вечора сім днів поспіль. Програма насичена та цікава: лекції, зустрічі, англійська мова та навіть навчання з тактичної медицини.

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Увесь день діти знаходяться на території Dialog Hub, їх годують обідами та перекусами. А в програмі серйозні теми чергуються з переглядом фільмів англійською мовою.

Але головне — діти вчаться правильно сприймати своє тіло та дізнаються, як зберегти фізичне та ментальне здоров’я.

Випадки насилля, небажаної вагітності, захворювання — трапляються саме від відсутності сексуальної культури та освіти. Тому потрібно це приймати як частину життя та будувати цю культуру змалечку.

— І коли дитина досягне віку початку сексуального життя, вона знатиме про правила безпечної поведінки, свої власні кордони та бажання, — говорить директорка фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Статеве виховання в Україні поки що на досить низькому рівні. Адже батьки не завжди знають, як поговорити з дитиною на тему сексу. А в школі теж не приділяють увагу таким бесідам. Тому читай, як і коли говорити з дитиною про статеве виховання.

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