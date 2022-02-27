Ложь Лукашенка и “дружеские” ракеты. Как Беларусь помогает нападению России на Украину

Утром воскресенья, 27 февраля, украинские Воздушные силы сбили крылатую ракету, которую выпустили по Киеву с территории Беларуси. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя на Facebook.

Воздушные силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

Это очередное военное преступление Республики Беларусь и Российской Федерации, — отметил Залужный.

Слово — за Минском

Позже сам президент Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине. Этот шаг он называл вынужденным и заявил об определенных разведданных, по которым Украина якобы готовилась нанести удар по территории Беларуси в ближайшее время.

Россияне с территории Беларуси запустили две ракеты, — подтвердил Лукашенко.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин напоминает, что ранее Лукашенко заверял, что с территории Беларуси никогда не будет никакой угрозы для Украины. Сейчас же с территории страны летят ракеты в сторону Киева, а в Беларуси стягиваются войска.

Он не просто нарушил все обещания ради своей власти, он ведет Беларусь в никуда.

Климкин добавляет: Лукашенко должен отвечать, как сообщник Кремля — по полной.

Обещания Лукашенка

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский президент заявлял, что с территории Беларуси россияне в Украину не придут никогда.

Своего обещания Лукашенко не сдержал, поэтому журналисту есть что ответить.

Александр Лукашенко, вы лжец и убийца украинских граждан, наших детей, — заявил Гордон.

— Это вы разрешили с белорусской территории сеять смерть на территории Украины. История вам этого не простит никогда, – уверен журналист.

Отметим, что сегодня, 27 февраля, в Беларуси пройдет референдум касательно изменений в конституции. Если белорусы проголосуют за изменения, страна может потерять “нейтралитет” и позволить размещать ядерное оружие России на своей территории.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.