Брехня Лукашенка та “дружні” ракети. Як Білорусь допомагає нападу Росії на Україну

Ранком неділі, 27 лютого, українські повітряні сили збили крилату ракету, яку було випущено по Києву з території Білорусі. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у себе на Facebook.

— Повітряні сили ЗС України збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.

Це черговий воєнний злочин Республіки Білорусь та Російської Федерації, — наголосив Залужний.

Слово — за Мінськом

Пізніше сам білоруський президент Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні. Цей крок він називав вимушеним і заявив про якісь розвідувальні дані, за якими Україна нібито готувалася завдати удару по території Білорусі найближчим часом.

Росіяни з території Білорусі запустили дві ракети, — заявив Лукашенко.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадує, що раніше Лукашенко заявляв, що з території Білорусі для України ніколи не буде жодної загрози. Нині ж з території країни летять ракети на Київ, а до Білорусі стягуються війська.

Він не просто порушив всі обіцянки заради своєї влади, він веде Білорусь в нікуди.

Клімкін додає: Лукашенко має відповідати як спільник Кремля — по повній.

Обіцянки-цяцянки

В інтерв’ю українському журналістові Дмитру Гордону білоруський президент заявляв, що з території Білорусі росіяни до України не прийдуть ніколи.

Своєї обіцянки Лукашенко не дотримався, тож журналіст має що відповісти.

Олександр Лукашенко, ви брехун і вбивця українських громадян, наших дітей, — заявив Гордон.

— Це ви дозволили з білоруської території сіяти смерть на території України. Історія вам цього не пробачить ніколи, – переконаний журналіст.

Зауважимо, що сьогодні, 27 лютого, в Білорусі пройде референдум щодо змін у конституції. Якщо білоруси проголосують за зміни, країна може втратити “нейтралітет” та дозволити розміщувати ядерну зброю Росії на своїй території.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі.