Будьте Беларусью, а не Россией — Зеленский обратился к белорусам

Сегодня, 27 февраля, в Беларуси пройдет референдум по поводу изменений в конституции. Если белорусы проголосуют за изменения, страна может потерять нейтралитет и позволить размещать ядерное оружие России на своей территории.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси.

Президент подчеркнул, что четыре дня назад именно с белорусской территории на Украину запустили крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и тяжелую технику.

С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия.

На этом референдуме белорусы должны решить, кто они и с кем.

Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете сейчас.

Президент Украины призвал Беларусь проснуться и остановить агрессивные действия по отношению к своему соседу — Украине.

Относительно возможных переговоров с РФ Зеленский отметил, что ради мира Украина готова к диалогу, однако не в Минске.

«Конечно, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это мы предложили российской стороне.

Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут закончить войну”.

Украина продолжает бороться за свое государство и свободу, потому что имеет на это полное право. А перед Беларусью стоит главный выбор.

Он должен зависеть только от вас. Не от России, Украины или Америки, а от народа Беларуси, — отметил Зеленский.

Тем временем, украинские и международные звезды продолжают выступать в поддержку Украины и просить россиян не верить провластной пропаганде РФ.

Дмитрий Монатик написал стихотворение о войне в Украине. В нем он обратился к каждому россиянину и призвал остановить Путина.