Світ

Будьте Білоруссю, а не Росією — Зеленський звернувся до білорусів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Лютого 2022, 12:30
Звернення Зеленського до Білорусі ми хочемо миру

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