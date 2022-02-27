Будьте Білоруссю, а не Росією — Зеленський звернувся до білорусів

Сьогодні, 27 лютого, в Білорусі пройде референдум щодо змін у конституції. Якщо білоруси проголосують за зміни, країна може втратити “нейтралітет” та дозволити розміщувати ядерну зброю Росії на своїй території.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі.

Президент підкреслив, що чотири дні тому саме з білоруської території на Україну запустили крилаті ракети, літаки, гелікоптери та важку техніку.

З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття.

На цьому референдумі білоруси мають вирішити, хто вони й з ким.

Будьте Білоруссю, а не Росією. Цей вибір ви робите саме зараз.

Президент України закликав Білорусь прокинутися та зупинити агресивні дії щодо свого сусіда — України.

Щодо можливих переговорів з РФ Зеленський наголосив на тому, що заради миру Україна готова до діалогу, проте не в Мінську.

“Звісно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — це ми запропонували російській стороні.

Та й будь-яке інше місто нам підходить — у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними та можуть справді закінчити війну”.

Україна продовжує боротися за свою державу та свободу, бо має на це повне право. А перед Білоруссю стоїть головний вибір.

Він повинен залежати лише від вас. Не від Росії, України чи Америки, а від народу Білорусії, — зазначив Зеленський.

Тим часом українські та міжнародні зірки продовжують виступати на підтримку України та просити росіян не вірити провладній пропаганді РФ.

Дмитро Монатік написав вірш про війну в Україні. У ньому він звернувся до кожного росіянина та закликав зупинити Путіна.