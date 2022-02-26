Почуйте мене всі, хто чує в Росії — Монатік звернувся до росіян у віршах

Український виконавець Дмитро Монатік написав вірш, присвячений війні в Україні.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував озвучений вірш під супроводом відеоряду останніх подій в Україні.

Рядки написано спеціально російською мовою. Вони звертаються до росіян, щоб ті прокинулися та зупинили свою владу.

Нижче читайте вірш Монатіка.

Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?

Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей —

это ваша страсть?

Слёзы наших родных,

Побег из квартир,

наших домов,

которые в дырах

от пуль, ваших бомб.

Города в катакомбах.

Вы об этом мечтали?

Были готовы?

Услышьте меня все,

кто слышит в России:

я на русском пишу

в родной Украине!

Меня не запретили.

Что вы там возомнили?

Чем вас там кормят?

Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,

страхом, смертями.

Это спасение, по вашему?

Смотрите-ка сами

своими глазами.

Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди.

Они не позволят такому пройти стороной.

Об этом кричите.

Прошу, не молчите.

Пока кричат наши дети от взрывов —

Поймите…

Хотя бы слова —

ваша правда,

смелость отныне…

Вы так нужны нам,

Нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?

Спасти Украину — и пришла убивать.

Сына ждёт мать,

Жена ждёт супруга,

Неужели за все эти года

Нам не понять друг друга?

Вот правда!

Ее распространите!

Весь мир повис на тоненькой нити.

Пока ваши солдаты бьют в наши дома.

Прошу — не молчите!

Это — война!

Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-Столица,

Но в 21-м веке нет врага, с которым нельзя договориться!

Правда?

И при всех этих мыслях,

Погибая изнутри.

Я кричу: «Нет войне!»

И ты повтори!

Монатік позначив у пості російських лідерів думок: співаків, журналістів, блогерів тощо.

Раніше Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок та журналістів з закликом не вірити фашистській пропаганді.