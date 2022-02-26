Люди

Услышьте меня все, кто слышит в России — Монатик обратился к россиянам в стихах

Елена Яковлева, редактор сайта 26 февраля 2022, 21:14
Дмитро Монатік написав вірш про війну в Україні

Больше видео
Житло для внутрішньо переміщених осіб - Прихисток
Найди или дай Прихисток — волонтеры создали сайт для самопомощи украинцам
Забір крові
Украинцы сдают кровь для военных: адреса центров в Киеве и Одессе
0:03:04
Мариуполь
Хотят мира, а не “ДНР”! Как живет прифронтовой Мариуполь
0:00:34
ДРебенок проглотил наручные часы
Спасли жизнь и семейную реликвию: как ребенок проглотил наручные часы
Смотреть больше

Последние видео
0:03:23
Звернення Кличка вечір 26.02.22

Мы защищаем свою землю! Новое обращение Кличко к киевлянам вечером 26.02.22
Дмитро Монатік написав вірш про війну в Україні
Услышьте меня все, кто слышит в России — Монатик обратился к россиянам в стихах
0:06:47
як справитися з тивогою
Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога
Услышьте меня все, кто слышит в России — Монатик обратился к россиянам в стихах
Самая большая больница Львова готова принимать больных
0:04:11
Звернення Зеленського 26.02.2022
К победе! Слава Украине! Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины
0:03:41
Флаг Украины
Эта война — на уничтожение Украины как нации! Олег Сенцов о нашем настоящем
0:04:46
Бліцкриг Росії не вдався
Путин ожидал блицкрига — вместо этого оккупант получил жесткий отпор
Услышьте меня все, кто слышит в России — Монатик обратился к россиянам в стихах
В метро — безопаснее всего: как киевляне провели эту ночь в укрытиях
0:01:45
Новости Днепра и области
Ситуация остается контролируемой: новости Днепра и области
Українські армійці
Поборем эту нечисть вместе! Военные обратились к украинцам
Больше видео
Звернення Кличка вечір 26.02.22
Читать дальше
Мы защищаем свою землю! Новое обращение Кличко к киевлянам вечером 26.02.22
як справитися з тивогою
Читать дальше
Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь