Несокрушимый президент несокрушимой страны: как изменился Владимир Зеленский за 100 дней войны

Война изменила каждого из нас, показала нам наши ценности, нашу силу и свободу. Но, пожалуй, больше всего она изменила нашего президента Владимира Зеленского.

Изменилось не только то, что лицо президента украшает первые полосы журналов мирового уровня — он стал одним из наиболее влиятельных политиков.

Прибавилось не только седины на волосах, но и мудрости в глазах. Владимир Зеленский стал не только о политике, он действительно стал за Украину и про Украину.

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Внешние изменения

Начнем с самого старта его трансформации — 24 февраля, которое изменило всех.

Тогда в своем обращении к украинцам он был одет в костюм и галстук, а уже через сутки галстук сменила футболка цвета хаки.

А спустя месяц весь мир увидел, как вместе с одеждой президента изменилось его лицо. Оно стало мудрее, старше, а в глазах читалась боль от увиденных зверств русских оккупантов в Буче.

Именно таким его запомнили полосы влиятельных изданий.

Впрочем, наш президент, как и большинство украинцев, пережил и внутренние трансформации.

Зеленский как украинский лидер

Его изменения и позиция как нельзя лучше проявилась в кризисный момент, когда Украина четко определяла, кто друг, а кто беглец и предатель. Владимир Зеленский ни на минуту не сомневался, что остается в Киеве.

Его не сумел убедить ни один из мировых политических лидеров, уверявших, что уехать из страны является оправданным в такой ситуации.

Его не смог остановить многочисленный десант, отряды вагнеровцев и спецназовцев, чьей задачей было не просто захватить Киев, но и убить президента.

Вместо этого президент четко показывал противнику и всему миру, что он дома, он не боится и не собирается нигде прятаться.

В частности, он не пережидал волны наступления на столицу в бункере, не скрывался, а наоборот, записывал своим видеообращения к своим гражданам.

Так, на одной из киевских улиц Зеленский доказывал, что никто не капитулировал и машина российской пропаганды пытается запугать наш народ не только обстрелами жилых домов.

Украинцы от проблем и вызовов не убегают. Ну, как минимум назад. Вперед — можем.

Именно такая решительность и уверенность, убедительное отстаивание украинской позиции и поддержка всех граждан в кризисное время подняли рейтинг президента до невиданных цифр — 91%.

Но, как ни странно, высокий рейтинг Зеленского можно было заметить и в других странах. В частности, в Америке это 72%.

Американский комик Билл Мар даже пошутил, что наконец-то в США есть президент которого все любят и у кого очень высокий рейтинг, это президент Украины.

Хотя Запад категорически не верил, что Украина способна бороться против российской агрессии, прогнозируя нам лишь несколько дней сопротивления. Сейчас все восхищаются, как мужественно украинцы стоят уже 100 трудных дней, и даже начали активно помогать.

Поэтому можно смело оценить не только внешние и личностные изменения Зеленского.

Владимир Зеленский как политик

Его не обошел значительный рост в политическом плане. Сейчас четко прослеживаются изменения в международной политике после 24 февраля.

Президент принял вызов войны и бросил все силы, чтобы о зверствах, совершенных оккупантами, знали все страны мира. Пока военные давали понять россиянам, кто такая Украина, наш президент делал это на международной арене.

В первые месяцы он в среднем провозглашал по одной речи в день, выступая перед парламентами стран, Всемирным банком, на церемонии вручения премии Grammy и перед ООН.

Он призывал не закрывать глаза на войну, которая касается всех, не быть безразличными, помочь, потому что следующей целью будет Европа.

После произнесения речей Зеленскому аплодировали стоя самые влиятельные люди мира, многие не могли сдержать слез, а после выступления разбирали на цитаты.

Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти.

Он показал храбрость, как настоящий украинский воин, на политической арене и добился не только шести пакетов санкций, но и безоговорочной поддержки многих стран мира. Конечно, к некоторым у нас еще есть вопросы.

Если до этого Зеленского упрекали в отсутствии опыта международной дипломатии, то теперь он стал суперзвездой мировой политики.

Что изменилось в риторике президента

Мировые лидеры прониклись чрезвычайным уважением к украинскому президенту. В частности, в силу его четкой позиции и преданности государству.

Это побудило многих глав стран мира посетить Украину. Поэтому к нам приезжали: главы парламентов Германии и Норвегии Бербель Бас и Масуд Гарахани, глава Европейского Совета Шарль Мишель.

А также президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон.

Последний даже сравнивал Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем, который не согласился на принудительные переговоры с Гитлером и призвал мир, объединившись, нанести удар по Германии.

Риторика президента тоже изменилась. Упреки за отсутствие поддержки превратились в решительные шаги подать заявку на вступление в Евросоюз, требуя принять Украину по ускоренной процедуре.

А что касается россиян, то президент уже не подбирает слова и не садится с ними за стол переговоров.

Победа будет без торговли территориями, а российская армия — убийцы мирных людей.

Наша жизнь никогда не будет такой, как прежде. Эти 100 дней стали переломными в сознании многих украинцев. А это гарантирует нашему государству большое будущее.

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Специально для нашего издания автор дал эксклюзивное интервью о книге Путинократия и проблемах после ее издания.