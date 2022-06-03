Незламний президент незламної країни: як змінився Володимир Зеленський за 100 днів війни

Війна змінила кожного з нас, показала наші цінності, нашу силу й волю. Та, мабуть, найбільше вона змінила чинного президента України Володимира Зеленського.

Змінилося не тільки те, що обличчя президента прикрашає перші шпальти журналів світового рівня — він став одним з найбільш впливових політиків.

Додалося не лише сивини на волоссі, а й мудрості в очах. Володимир Зеленський став не лише про політику, він справді став за Україну й про Україну.

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Отож як змінився наш президент за 100 днів війни? Цікаві моменти, на які ви могли не звернути увагу.

Зовнішні зміни

Почнімо з самого старту його трансформації — 24 лютого. День, який змінив усіх.

Тоді у своєму зверненні до українців він був вбраний у костюм та краватку, та вже за добу краватку замінила футболка кольору хакі.

А за місяць весь світ побачив, як разом із вбранням президента змінилося його обличчя. Воно стало мудрішим, старшим, а в очах читався біль від побачених звірств російських окупантів у Бучі.

Саме таким його запам’ятали шпальти впливових видань.

Втім, наш президент, як і більшість українців, пережив також внутрішні трансформації.

Зеленський як український лідер

Його зміни й позиція якнайкраще проявилася в кризовий момент, коли Україна чітко визначала, хто друг, а хто втікач і зрадник. Володимир Зеленський ні на мить не сумнівався, що залишається в Києві.

Його не зміг переконати жоден зі світових політичних лідерів, які запевняли, що виїзд із країни є виправданим у такій ситуації.

Його не зміг зупинити численний десант, загони “вагнерівців” та спецназівців, чиїм завданням було не просто захопити Київ, а й вбити президента.

Замість цього Зеленський чітко показував противнику та всьому світу, що він вдома, він не боїться й не збирається ніде ховатися. Зокрема, не перечікував хвилю наступу на столицю в бункері, не ховався, а навпаки, записував відеозвернення до своїх громадян.

Так, на одній з київських вулиць Зеленський доводив, що ніхто не капітулював і машина російської пропаганди намагається залякати наш народ не лише обстрілами житлових будинків.

Українці від проблем і викликів не біжать. Ну, як мінімум назад. Вперед — можемо.

Саме така рішучість і впевненість, наполегливе відстоювання української позиції й підтримка усіх громадян у кризовий час підняли рейтинг президента до небачених досі цифр — 91%.

Та, як не дивно, високий рейтинг Зеленського можна було помітити і в інших країнах. Зокрема, в Америці це 72%.

Американський комік Білл Мар навіть пожартував, що нарешті в США є президент, якого всі люблять і в якого надзвичайно високий рейтинг, і це президент України.

Хоча до цього Захід категорично не вірив, що Україна спроможна боротися проти російської агресії, прогнозуючи нам кілька днів опору. Зараз усі захоплюються тим, як мужньо українці стоять уже 100 важких днів, і навіть почали активно допомагати.

Тож можна сміливо оцінити не лише зовнішні й особистісні зміни Зеленського.

Володимир Зеленський як політик

Його не оминув значний ріст у політичному плані. Зараз чітко прослідковуються зміни у міжнародній політиці, що відбулися після 24 лютого.

Президент прийняв виклик війни й кинув усі сили, щоб про звірства, які чинять окупанти, знали в кожній країні світу. Тож поки військові давали зрозуміти росіянам, хто така Україна, наш президент робив це на міжнародній арені.

Протягом перших місяців він у середньому виголошував по одній промові на день, виступаючи перед парламентами країн, Світовим банком, на церемонії вручення премії Grammy та перед ООН.

Він закликав не закривати очі на війну, яка стосується всіх, не бути байдужими, допомогти, бо наступною ціллю буде Європа.

Після виголошення промов Зеленському аплодували стоячи найвпливовіші люди світу. Багато хто не міг стримати сліз, а опісля виступи розбирали на цитати.

Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті.

Він показав відвагу, як справжній український воїн, на політичній арені й домігся не тільки шести пакетів санкцій, а й беззаперечної підтримки багатьох країн світу. Звісно, до деяких ми ще маємо питання.

Якщо до цього Зеленському дорікали відсутністю досвіду міжнародної дипломатії, то тепер він став суперзіркою світової політики.

Що змінилося в риториці президента

Світові лідери пройнялися надзвичайною повагою до українського президента. Зокрема, через його чітку позицію та відданість державі.

Це спонукало багатьох очільників країн світу відвідати Україну. Відтак до нас завітали: голови парламентів Німеччини та Норвегії Бербель Бас та Масуд Гарахані, голова Європейської Ради Шарль Мішель.

А також президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Британії Борис Джонсон.

Останній навіть порівнював Володимира Зеленського з Вінстоном Черчіллем, який не піддався на примуси до перемовин із Гітлером та закликав світ, об’єднавшись, вдарити по Німеччині.

Риторика президента теж змінилася. Дорікання за відсутність підтримки перетворилася на рішучі кроки подати заявку на вступ до Євросоюзу, вимагаючи прийняти Україну за прискореною процедурою.

А щодо росіян, то президент уже не добирає слів та не сідає з ними за стіл переговорів.

Перемога буде без торгівлі територіями, а російська армія — вбивці мирних людей.

Наше життя ніколи не стане таким, як було раніше. Ці 100 днів стали переломними у свідомості багатьох українців. А це гарантує нашій державі велике майбутнє.

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