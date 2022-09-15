Трехметровая воронка во многоэтажке: геноцид в Николаеве продолжается, есть погибшие

Полномасштабная война продолжается, а враги ощущают приближение поражения. Поэтому пытаются всеми возможными способами нанести ущерб украинцам и сломать наш дух.

За семь месяцев полномасштабного вторжения российские войска устроили жителям Николаева настоящий геноцид. Сегодня ночью город пострадал снова.

Российские военные выпустили по гражданской инфраструктуре 10 ракет из комплекса С-300, враги снова применили противовоздушные снаряды против мирного населения.

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В результате обстрелов в четырех районах города двое жителей Николаева погибли, еще шесть ранены.

Повреждено более 20 многоэтажных и частных домов, две школы, разрушенный офисный центр и ветеринарная клиника.

Последствия разрушений этих построек достаточно серьезны: выбиты более 250 окон и дверей, нарушены несущие опоры, газопровод и электросети. В некоторых зданиях после попадания ракеты начался пожар.

Наши военные делают все возможное и невозможное, чтобы совсем скоро враг покинул всю территорию Украины. Недавно нашим защитникам уже удалось освободить Харьковскую область.

Однако сейчас в освобожденных городах открываются зверства врага. Читай о том, что пережили жители Изюма в оккупации.

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