Триметрова вирва у багатоповерхівці: геноцид в Миколаєві продовжується, є загиблі

Повномасштабна війна триває, а вороги відчувають наближення поразки. Тому намагаються усіма можливими способами зашкодити українцям та зламати наш дух.

За сім місяців повномасштабного вторгнення російські війська влаштували жителям Миколаєва справжній геноцид. Сьогодні вночі місто постраждало знову.

Російські військові випустили по цивільній інфраструктурі 10 ракет з комплексу С-300, вороги знову застосували протиповітряні снаряди проти мирного населення.

Внаслідок обстрілів у чотирьох районах міста двоє жителів Миколаєва загинули, ще шестеро поранені.

Пошкоджено понад 20 багатоповерхових і приватних будинків, дві школи, зруйнований офісний центр та ветеринарна клініка.

Наслідки руйнувань цих будівель досить серйозні: вибиті понад 250 вікон та дверей, порушені несучі опори, газогін та електромережі. В деяких будівлях після влучання ракети почалася пожежа.

Наші військові роблять все можливе й неможливе, аби зовсім скоро ворог покинув всю територію України. Нещодавно нашим захисникам вже вдалося звільнити Харківщину.

Однак зараз у звільнених містах відкривається чимало звірств ворога, читайте про те, що пережили мешканці Ізюма в окупації.

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