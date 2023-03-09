Украина

Горело все. Новогригорьевка в Николаевской области приходит в себя от “русского мира”

Луиза Еремина 09 марта 2023, 23:00

Больше видео
0:03:15
дом из осколков оскар
Претендент на Оскар! Фильм о детях из приюта Лисичанска будет соревноваться за награду
0:01:50
роддом в Мариуполе
Страшная годовщина российского обстрела роддома в Мариуполе — как это было
Карта бойових дій в Україні 09.03.2023 онлайн
Враг не перестает штурмовать Бахмут: карта боевых действий в Украине 9 марта в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні
Безуспешные штурмы и постоянные обстрелы: карта боевых действий в Украине 8 марта в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:03:36
Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку

Россияне не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев — львовские пограничники о боях за Авдеевку
0:02:56
Николаевская область обстрел
Горело все. Новогригорьевка в Николаевской области приходит в себя от “русского мира”
0:04:47
Як не стати жертвою псевдоволонтерів
Наживаются на миллионы гривен — как не стать жертвой псевдоволонтеров во время войны
0:03:15
будинок зі скалок оскар
Претендент на Оскар! Стрічка про дітей з притулку Лисичанська змагатиметься за нагороду
0:03:15
дом из осколков оскар
Претендент на Оскар! Фильм о детях из приюта Лисичанска будет соревноваться за награду
0:01:50
роддом в Мариуполе
Страшная годовщина российского обстрела роддома в Мариуполе — как это было
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:02:28
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування
У нас такая дружба! История врача, который реабилитирует деток после протезирования
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Карта бойових дій в Україні 09.03.2023 онлайн
Враг не перестает штурмовать Бахмут: карта боевых действий в Украине 9 марта в режиме онлайн
Больше видео
Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку
Читать дальше
Россияне не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев — львовские пограничники о боях за Авдеевку
Як не стати жертвою псевдоволонтерів
Читать дальше
Наживаются на миллионы гривен — как не стать жертвой псевдоволонтеров во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь