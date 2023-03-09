Горело все. Новогригорьевка в Николаевской области приходит в себя от “русского мира”

Село Новогригорьевка в Николаевской области за почти девять месяцев российских обстрелов фактически разрушено.

Здесь каждый дом истерзан вражескими снарядами, а некоторые дворы выгорели дотла.

Видите, что “русский мир” натворил нам. Сюда попала фосфорная, так оно горело все. Погасить было невозможно, — рассказывает житель Новогригорьевки Владимир Осипов.

До полномасштабной войны в селе жили более 600 человек, теперь вернулось около 50.

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