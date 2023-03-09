Горіло все. Новогригорівка на Миколаївщині оговтується від “русского міра”

Село Новогригорівка на Миколаївщині за майже дев’ять місяців російських обстрілів фактично зруйноване.

Тут кожен будинок понівечений ворожими снарядами, а деякі обійстя вигоріли вщент.

Бачите, що “русскій мір” натворив нам. Сюда попала фосфорна бомба, то воно горіло все. Погасити було неможливо, — розповідає житель Новогригорівки Володимир Осіпов.

До повномасштабної війни в селі жили понад 600 людей, тепер повернулося близько 50.

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Як село оговтується від російської навали — дивись у відео.

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