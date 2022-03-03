Новые взрывы в Киеве: иностранные журналисты зафиксировали на видео

В ночь на четверг, 3 марта, в Киеве произошли несколько мощных взрывов. Предварительно, вспышки заметили возле станции метро Дружбы народов.

Другие очевидцы говорят, что взрывы произошли в районе Лысой горы возле метро Выдубичи. Отметим, что рядом находится ТЭЦ-5.

Пока известно, что взрывов было по меньшей мере четыре. По городу работали российские ракеты. В столице в это время была объявлена воздушная тревога.

А вот иностранным журналистам, которые записывали видео неподалеку, удалось зафиксировать момент взрывов.

Напомним, накануне вечером российские военные запустили ракету в район железнодорожного вокзала столицы. Снаряд попал между гостиницей Ibis и подземным переходом.