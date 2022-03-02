Сильный взрыв у железнодорожного вокзала в Киеве? Что известно

Сегодня путинский режим еще раз продемонстрировал, что его цель — уничтожить мирное население Украины.

Вечером агрессор запустил ракету в Министерство обороны и рядом расположенный железнодорожный вокзал. Там эвакуации ждут тысячи женщин и детей.

Снаряд попал между гостиницей Ibis и южным входом на вокзал.

Смотри, сколько людей пострадало и работает ли Укрзализныця.

Тем временем Кремль продолжает рассказывать о том, что обстрелы ведутся исключительно по военным объектам. Мы собрали фотоподтверждения разрушения в Украине: последствия обстрелов.