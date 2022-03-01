Не бьют по мирным кварталам? Доказательства военных преступлений России в фото

Российская сторона продолжает рассказывать о том, что обстрелы ведутся исключительно по военным объектам. Однако российские ракеты, которые теперь прилетают еще с территории Беларуси, накрывают украинские города и все чаще попадают в жилые дома.

Грады, Искандеры, Смерчи, крылатые ракеты Калибр – это не полный перечень того, чем российская армия бьет по гражданскому сектору. В фотогалереи мы собрали подтверждения военных преступлений РФ.















































Напомним, Украина направила иск против России в Гаагский трибунал из-за обстрелов жилых больниц, домов и детсадов. Кроме того, накануне президент Владимир Зеленский добавил, что обстрел Харькова по реактивной артиллерии также является военным преступлением.