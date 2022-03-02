Сильний вибух біля залізничного вокзалу в Києві: що відомо

Сьогодні путінський режим вкотре продемонстрував, що його мета — знищити мирне населення України.

Ввечері агресор запустив ракету в Міністерство оборони та в поруч розташований залізничний вокзал. Там на евакуацію чекають тисячі жінок та дітей.

Снаряд поцілив між готелем Ibis та південним входом на вокзал.

Дивися, скільки людей постраждало та чи працює Укрзалізниця.

Тим часом Кремль продовжує розповідати про те, що обстріли ведуться виключно по військових об’єктах. Ми зібрали фотодокази руйнування в Україні: наслідки обстрілів.