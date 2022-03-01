Не гатять по цивільних? Докази воєнних злочинів РФ у фото

Російська сторона продовжує розповідати про те, що обстріли ведуться виключно по військових об’єктах. Але російські ракети, які тепер прилітають ще й з території Білорусі, накривають українські міста й усе частіше влучають у житлові будинки.

Гради, Іскандери, Смерчі, крилаті ракети Калібр — це не повний перелік того, чим російська армія гатить по цивільному сектору. Фотогалерея на підтвердження цього — далі.













































Нагадаємо, Україна направила позов проти Росії до Гаазького трибуналу через обстріли житлових лікарень, будинків та дитсадків. Крім того, напередодні президент Володимир Зеленський додав, що обстріл Харкова з реактивної артилерії також є воєнним злочином.