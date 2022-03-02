Ми переможемо, хоч і буде складно! Звернення Віталія Кличка до киян 02.03.22

Київ досі у дуже складній ситуації. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко традиційно звернувся до жителів міста.
Головне, що треба знати:.
Зверніть на це увагу! І, якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом.
Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна.
Кияни, українці! Ви всі — патріоти своєї землі. Сердечні, чуйні й відважні!
Кияни, українці! Ви всі — патріоти своєї землі. Сердечні, чуйні й відважні!
— Україна буде вільною і європейською! Ми переможемо, хоч і буде складно! — сказав мер.
Під час воєнного стану треба завжди носити з собою документи. Військові з тероборони можуть їх перевірити в будь-який момент. Не хвилюйся, якщо в тебе закінчився термін дії одного з них. Раніше ми розповідали про термін дії документів під час воєнного стану в Україні.