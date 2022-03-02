Ми переможемо, хоч і буде складно! Звернення Віталія Кличка до киян 02.03.22

Київ досі у дуже складній ситуації. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко традиційно звернувся до жителів міста.

Головне, що треба знати:.

У двори деяких районів Києва потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених немає.

Ввечері в місті пролунали кілька вибухів. Один з них — за попередньою інформацією, в районі залізничного вокзалу. Зараз з’ясовують деталі.

Досі з 20:00 до 07:00 триває комендантська година.

Завтра (03.03.22) після закінчення комендантської години для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде.

Зверніть на це увагу! І, якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом.

Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна.

Кияни, українці! Ви всі — патріоти своєї землі. Сердечні, чуйні й відважні!

— Україна буде вільною і європейською! Ми переможемо, хоч і буде складно! — сказав мер.

Під час воєнного стану треба завжди носити з собою документи. Військові з тероборони можуть їх перевірити в будь-який момент. Не хвилюйся, якщо в тебе закінчився термін дії одного з них. Раніше ми розповідали про термін дії документів під час воєнного стану в Україні.