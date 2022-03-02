Мы победим, хоть и будет сложно! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.22

Киев до сих пор в очень сложной ситуации. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко традиционно обратился к жителям города.
Главное, что нужно знать:
Киевляне, украинцы! Вы все — патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные!
Киевляне, украинцы! Вы все — патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные!
— Украина будет свободной и европейской! Мы победим, хоть и будет сложно! — сказал мэр.
Во время военного положения нужно всегда носить с собой документы. Военные терробороны могут их проверить в любой момент. Не волнуйся, если у тебя истек срок действия одного из них. Ранее мы рассказывали о сроке действия документов во время военного положения в Украине.