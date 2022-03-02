Мы победим, хоть и будет сложно! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.22

Киев до сих пор в очень сложной ситуации. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко традиционно обратился к жителям города.

Главное, что нужно знать:

Во дворы некоторых районов Киева попали несколько снарядов. Жертв и раненых нет.

Вечером в городе прогремели несколько взрывов. Один из них — по предварительной информации, в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время выясняют детали.

До сих пор с 20:00 до 07:00 длится комендантский час.

Завтра (03.03.22) после окончания комендантского часа для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Из-за Южного моста проезда не будет.

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Обратите на это внимание! И, если крайней нужды нет, не нужно уезжать в город частным транспортом.

Город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь тем, кому она сегодня остро необходима.

Киевляне, украинцы! Вы все — патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные!

— Украина будет свободной и европейской! Мы победим, хоть и будет сложно! — сказал мэр.

Во время военного положения нужно всегда носить с собой документы. Военные терробороны могут их проверить в любой момент. Не волнуйся, если у тебя истек срок действия одного из них. Ранее мы рассказывали о сроке действия документов во время военного положения в Украине.