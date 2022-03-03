Нові вибухи в Києві: іноземні журналісти зафіксували на відео

У ніч проти четверга, 3 березня, у Києві сталися кілька потужних вибухів. Попередньо, спалахи помітили неподалік станції метро Дружби народів.

Інші очевидці кажуть, що вибухи сталися в районі Лисої гори біля метро Видубичі. Зауважимо, що поряд знаходиться ТЕЦ-5.

Наразі відомо, що вибухів було щонайменше чотири. По місту працювали російські ракети. У столиці в цей час була оголошена повітряна тривога.

А от іноземним журналістам, які саме записували відео неподалік, вдалося зафіксувати момент вибухів.

Нагадаємо, напередодні надвечір окупанти запустили ракету в район залізничного вокзалу столиці. Снаряд поцілив між готелем Ibis та підземним переходом.