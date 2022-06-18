Самый мощный обстрел Николаева: десятки раненых и сотни — без крыши над головой. Ситуация в городе сейчас

Российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева — за сутки два человека погибли, 20, из которых один ребенок, — получили ранения. Сотни людей остались без крыши над головой.

Российские войска действовали коварно: нанесли ракетный удар по жилым кварталам Николаева с утра, когда люди еще спали.

Всего враг уничтожил 24 жилых дома, спортивный комплекс, трансформаторную подстанцию ​​и завод. В домах повреждены крыши, вылетели окна.

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От мощного удара внутри многоэтажек сместились стены. Две квартиры сгорели.

За три месяца полномасштабного вторжения этот обстрел стал самым масштабным — сотни людей потеряли крышу над головой, десятки домов остались без электричества и газа. Во дворах городские власти развернули штаб по ликвидации последствий.

Коммунальщики сразу начали расчищать дома и дворы, электрики и газовщики — чинить сети. Оставшихся без жилья людей разместили в приютах для переселенцев. Поврежденные дома охраняют от мародеров.

За сутки русские войска также обстреляли села на юго-востоке от Николаева. Разрушены жилые и хозяйственные постройки, загорелось несколько пожаров. В области ранения получили 16 гражданских.

В разных регионах продолжаются активные бои, поэтому нужно знать направления их движения, чтобы не пострадать. Карта боевых действий в Украине подскажет, где сегодня “горячо”.

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