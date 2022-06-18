Самый мощный обстрел Николаева: десятки раненых и сотни — без крыши над головой. Ситуация в городе сейчас

Российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева — за сутки два человека погибли, 20, из которых один ребенок, — получили ранения. Сотни людей остались без крыши над головой.
Российские войска действовали коварно: нанесли ракетный удар по жилым кварталам Николаева с утра, когда люди еще спали.
Всего враг уничтожил 24 жилых дома, спортивный комплекс, трансформаторную подстанцию и завод. В домах повреждены крыши, вылетели окна.
От мощного удара внутри многоэтажек сместились стены. Две квартиры сгорели.
От мощного удара внутри многоэтажек сместились стены. Две квартиры сгорели.
За три месяца полномасштабного вторжения этот обстрел стал самым масштабным — сотни людей потеряли крышу над головой, десятки домов остались без электричества и газа. Во дворах городские власти развернули штаб по ликвидации последствий.
Коммунальщики сразу начали расчищать дома и дворы, электрики и газовщики — чинить сети. Оставшихся без жилья людей разместили в приютах для переселенцев. Поврежденные дома охраняют от мародеров.
За сутки русские войска также обстреляли села на юго-востоке от Николаева. Разрушены жилые и хозяйственные постройки, загорелось несколько пожаров. В области ранения получили 16 гражданских.
В разных регионах продолжаются активные бои, поэтому нужно знать направления их движения, чтобы не пострадать. Карта боевых действий в Украине подскажет, где сегодня “горячо”.
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