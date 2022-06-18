Самый мощный обстрел Николаева: десятки раненых и сотни — без крыши над головой. Ситуация в городе сейчас

Украина

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Утренние взрывы в Кременчуге, Одессе, Днепре и Харькове: что известно о разрушениях и пострадавших
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
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