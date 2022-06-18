Найпотужніший обстріл Миколаєва: десятки поранених і сотні — без даху над головою. Ситуація в місті зараз

Російські військові обстріляли житлові квартали Миколаєва — за добу двоє людей загинули, 20, з яких одна дитина, — зазнали поранень. Сотні людей залишились без даху над головою.
Російські війська діяли підступно: завдали ракетний удар по житлових кварталах Миколаєва зранку, коли люди ще спали.
Загалом ворог знищив 24 житлові будинки, спортивний комплекс, трансформаторну підстанцію і завод. У будинках пошкоджені дахи, повилітали вікна.
Від потужного удару всередині багатоповерхівок змістились стіни. Дві квартири згоріли.
Від потужного удару всередині багатоповерхівок змістились стіни. Дві квартири згоріли.
За три місяці повномасштабного вторгнення цей обстріл став наймасштабнішим — сотні людей втратили дах над головою, десятки будинків залишились без електрики й газу. У дворах міська влада розгорнула штаб з ліквідації наслідків.
Комунальники одразу почали розчищати будинки та двори, електрики та газівники — лагодити мережі. Людей, які залишились без житла, розмістили у притулках для переселенців. Пошкоджені будинки охороняють від мародерів.
За добу російські війська також обстріляли села на південному сході від Миколаєва. Зруйновано житлові й господарські споруди, зайнялось декілька пожеж. В області поранення зазнали 16 цивільних.
У різних регіонах тривають активні бої, тож треба знати напрямки їх руху, щоб не постраждати. Карта бойових дій в Україні підкаже, де сьогодні “гаряче”.
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