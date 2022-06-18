Найпотужніший обстріл Миколаєва: десятки поранених і сотні — без даху над головою. Ситуація в місті зараз

Російські військові обстріляли житлові квартали Миколаєва — за добу двоє людей загинули, 20, з яких одна дитина, — зазнали поранень. Сотні людей залишились без даху над головою.

Російські війська діяли підступно: завдали ракетний удар по житлових кварталах Миколаєва зранку, коли люди ще спали.

Загалом ворог знищив 24 житлові будинки, спортивний комплекс, трансформаторну підстанцію і завод. У будинках пошкоджені дахи, повилітали вікна.

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Від потужного удару всередині багатоповерхівок змістились стіни. Дві квартири згоріли.

За три місяці повномасштабного вторгнення цей обстріл став наймасштабнішим — сотні людей втратили дах над головою, десятки будинків залишились без електрики й газу. У дворах міська влада розгорнула штаб з ліквідації наслідків.

Комунальники одразу почали розчищати будинки та двори, електрики та газівники — лагодити мережі. Людей, які залишились без житла, розмістили у притулках для переселенців. Пошкоджені будинки охороняють від мародерів.

За добу російські війська також обстріляли села на південному сході від Миколаєва. Зруйновано житлові й господарські споруди, зайнялось декілька пожеж. В області поранення зазнали 16 цивільних.

У різних регіонах тривають активні бої, тож треба знати напрямки їх руху, щоб не постраждати. Карта бойових дій в Україні підкаже, де сьогодні “гаряче”.

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