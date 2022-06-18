Україна

Найпотужніший обстріл Миколаєва: десятки поранених і сотні — без даху над головою. Ситуація в місті зараз

Олена Горячева 18 Червня 2022, 11:45

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