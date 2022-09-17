Оккупанты ушли, а их стиль жизни остался — как живет без электричества, воды и газа село в Киевской области

Без электричества, воды и газа уже седьмой месяц жители дачной части села Мощун.

Оно испытало едва ли не самые большие разрушения на Киевской области. И если в официальной части населенного пункта работы продолжаются, то дачники надеются разве что на печки.

Люди будут замерзать, причем это возле Киева. Мы не берём места, где идут бои. Когда идут боевые действия, есть только один совет: уезжайте, уезжайте, уезжайте, потому что вы погибнете. Здесь угрозы нет, но и жизни здесь нет, – рассказывает волонтер Руслан Горовой.

Электрификация дачной части может стоить области в 30 миллионов гривен, и чтобы их выделить, нужна еще и сложная бюрократическая волокита.

Так что как только наступят холода, жить в своих зданиях люди не смогут, хотя для многих именно дачи были единственной квартирой. Историю выживания слушала Ольга Чайко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие страны дали гарантии на восстановление Украины.