Оккупанты ушли, а их стиль жизни остался — как живет без электричества, воды и газа село в Киевской области

Украина

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Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 17 сентября 2022, 21:00

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Ситуація на кордоні з Білоруссю - як живе Чернігівська та Сумська області
Война ударила по домам и убеждениям — как живут приграничные села Сумской и Черниговской областей
2:05:02
Місто Ізюм сьогодні 17.09.2022 - ексгумація трупів триває
Эксгумация жертв войны продолжается — разрушенный на 80% Изюм приходит в себя после российской оккупации
2:02:54
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