Окупанти пішли, а їх стиль життя залишився — як живе без електрики, води та газу село на Київщині

Без електрики, води та газу уже сьомий місяць мешканці дачної частини села Мощун.

Воно зазнало чи не найбільших руйнувань на Київщині. І якщо в офіційній частині населеного пункту роботи тривають, то дачники мають надії хіба що на грубки.

Люди будуть замерзати, причому, це біля Києва. Ми не беремо місця, де йдуть бої. Коли тривають бойові дії, є тільки одна порада: виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте, бо ви загинете. Тут загрози немає, але й життя тут немає, – розповідає волонтер Руслан Горовий.

Електрифікація дачної частини може коштувати області у 30 мільйонів гривень, та щоб їх виділити, потрібна ще й складна бюрократична тяганина.

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Тож щойно настануть холоди, жити у своїх будівлях люди не зможуть, хоча для багатьох саме дачі були єдиним помешканням. Історії виживання слухала Ольга Чайко.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які країни дали гарантії на відновлення України.