“И днем, и ночью слышишь Грады!” Оккупанты обстреливают Марганец посреди белого дня

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии дважды накрыли Никопольский район. Попали по самому Никополю и по Мировской общине.

Они тогда бомбили по ночам, а сейчас нет никакого графика. Они могут рано утром, они могут ночью, они могут с вечера, среди дня. Мы живем в постоянном страхе, — говорит жительница Марганца Любовь Савченко.

Обошлось без пострадавших. В Синельниковском районе есть разрушение шести дачных домов, еще пять повреждены. В Каменском районе выбито около 50 окон на нескольких частных предприятиях.

Не прекращают бить и по Марганецкой общине. Сейчас участились обстрелы утром и в течение дня, когда местные жители занимаются обычными делами.

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