Україна

“І вдень, і вночі чуєш гради!” Окупанти обстрілюють Марганець посеред білого дня

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 17 Лютого 2023, 23:00

Більше відео
0:03:40
Навчання ЗСУ
Наш кордон під захистом! Як тренуються ЗСУ на Рівненщині
0:14:25
Катівні окупантів
Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі
0:04:44
Росіяни репресують кримських татар у Криму
В’язниця для кримських татар — росіяни посилюють репресії проти проукраїнських людей у Криму
Карта бойових дій в Україні 17.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
0:04:05
Марганець Дніпро

“І вдень, і вночі чуєш гради!” Окупанти обстрілюють Марганець посеред білого дня
0:05:24
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Віднови своє житло! Як мешканцям та ОСББ отримати грант на ремонт будинку
0:03:40
Навчання ЗСУ
Наш кордон під захистом! Як тренуються ЗСУ на Рівненщині
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:14:25
Катівні окупантів
Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:44
Росіяни репресують кримських татар у Криму
В’язниця для кримських татар — росіяни посилюють репресії проти проукраїнських людей у Криму
Карта бойових дій в Україні 17.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:25
Перехоплені розмови окупантів: жаліються на нервовий зрив
“Я на межі зриву!” Сльози та відчай ллються рікою у новій перехопленій розмові окупантів
0:11:51
Українські дрони-камікадзе: як працюють та вартість
Непомітно знищують навіть танки! Як працюють українські дрони-камікадзе та скільки коштують
Більше відео
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Читати далі
Віднови своє житло! Як мешканцям та ОСББ отримати грант на ремонт будинку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь