“І вдень, і вночі чуєш гради!” Окупанти обстрілюють Марганець посеред білого дня

Російські окупанти з важкої артилерії двічі накрили Нікопольський район. Поцілили по самому Нікополю і по Мирівській громаді.

Вони тоді бомбили по ночах, а зараз нема ніякого графіка. Вони можуть рано-вранці, вони можуть серед ночі, вони можуть з вечора, серед дня. Ми живемо у постійному страху, — каже жителька Марганця Любов Савченко.

Обійшлося без постраждалих. У Синельниківському районі є руйнування шести дачних будинків, ще п’ять пошкоджено. У Кам‘янському районі вибито зо 50 вікон на декількох приватних підприємствах.

Не припиняють гатити й по Марганецькій громаді. Зараз почастішали обстріли зранку та протягом дня, коли місцеві жителі займаються буденними справами.

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