Я думал, на курорт поеду… А тут жесть! Оккупант жалуется на отсутствие техники и безумные потери

Новые перехваты ГУР шокируют всех.

В перехваченном разговоре военнослужащий РФ объясняет другу, что количество российской армии не означает ее качество. Также он рассказал, что техника вся уничтожена украинскими Вооруженными силами, перестрелки исключительно минометные, а от автоматов толку нет.

Техники нет! Они бьют минометами, а мы что? Мы с автоматами, — жалуется другу оккупант.

Ранее мы рассказывали, как ВСУ устраивают оккупантам настоящий ад на фронте.

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