Украина

Я думал, на курорт поеду… А тут жесть! Оккупант жалуется на отсутствие техники и безумные потери

Вероника Фёдорова, видеоредактор 21 января 2023, 00:00

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